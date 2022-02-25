Kuyuönü HES enerji üretimine başladı

Başkan Gürkan, Kuyuönü HES Projemiz tam kapasiteyle çalışmaya başladığı zaman yaklaşık olarak 3 megavat elektrik enerjisi üreteceğini belirtti.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç ve ilgili şube müdürleri katıldı.

HES ile günün 24 saati elektrik üretimi yapılacağını belirten MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, “Bulunduğumuz alanla ilgili olarak bir proje hazırlanmıştı. Projenin yapımı için gerekli olan kaynağın bulunması noktasında Sayın Başkanımız çok büyük özveri gösterdiler. Santralimizde enerji üretimine başlandı. Mart ayı itibariyle su kaynaklarımızın artması ile birlikte tam kapasite üretime geçilmiş olacak. Burada günün 24 saati elektrik üretimi yapılacak. Bu tesisin yapılmasında Sayın Başkanımızın büyük desteklerini gördük. Enerji üretiminde kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

Kuyuönü HES Projesi hakkında bilgiler aktaran MOTAŞ Elektrik Elektronik Sistemler Şube Müdürü Volkan Ercan ise “Tesisimizin kapasitesi şu anda 2,24 megavat/saat, ancak tam kapasiteyle çalıştığında 3 megavat/saat elektrik üretecektir. Yani tesisimiz tam kapasiteyle çalıştığı zaman tüketime bağlı olarak yaklaşık 25-30 bin hanenin elektrik aydınlatma ihtiyacını karşılayacak bir tesis. Hidroelektrik Santrali mevcut ana isale hattı üzerine kurulan şehir şebekesinden gelen suyun değerlendirildiği yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimum seviyede değerlendirildiği bir tesis. Dünyada yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda çok büyük anlam ifade eden bir tesis. Sayın Başkanımızın duyarlılığı doğrultusunda çevreye duyarlı ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması noktasında trambüslerde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmını hatta çoğunu burada üreterek, trambüs sistemimizde kullanıyoruz. Trambüslerdeki enerji tüketimini şu anda sıfıra indirmiş durumdayız. Bunu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla başardık. Bu anlamda Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir imkân sunduğu ve şehrimize, ülkemize böyle bir tesis kazandırdığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Her alanda olduğu gibi enerji üretiminde de büyük bir atılım içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Kuyuönü Hidroelektrik Santralimizde enerji üretimimiz deneme safhasında devam etmekte.

Gerçekten çok güzel bir tesis yapılmış, bu tesisin öncelikle memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kuyuönü HES Projemiz tam kapasiteyle çalışmaya başladığı zaman yaklaşık olarak 3 megavat elektrik enerjisi üretecek. Geçmişte şu ifade kullanılırdı ‘Su akar Türk bakar' artık ‘su akar Türk bakmaz' Türk ondan bir şeyler üretmeye gayret eder. Suyumuz ana isale hattından vatandaşlarımızın kullanımı için abone bağlantılarına ulaşıyordu. Bu alanda bulunan kot farkının değerlendirilmesi noktasında bir HES Projesi planlaması gerçekleştirdik. Bu projenin finansmanı noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Finansman temini sonrasında ihalesi yapıldı ve şu an itibariyle üretime başladı. Burada sadece HES ile ilgili çalışmalarımız bulunmamakta. Ayrıca Katı Atık çalışmalarımızla ilgili olarak yine aktif hale getirdiğimiz Kapıkaya mevkiinde 3 megavat enerji üretiminin planlandığı Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimizde deneme üretimine geçildi. Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji üretimi noktasında ileriki zamanlarda enerji üretimlerini daha yüksek noktalara çıkararak Belediyemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılama noktasında büyük mesafeler kat etmiş olacağız. Malatya olarak Güneş Enerji Santrallerinde de büyük mesafeler kat ettik. Güneş Enerji Santralleri ile ilgili olarak 20 megavat enerji üretimi ile ilgili olarak ruhsat aldık. GES ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde üretime başladığımız santrallerimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak enerji santrallerimizde tam kapasiteyle üretime geçerek özellikle MASKİ'nin de ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi enerji kaynaklarımızdan karşılamayı amaçlamaktayız. Şu anda yaklaşık olarak 25 megavata ulaştık. İnşallah bunu 50 megavata ulaştırarak bütün ihtiyaçlarımızı kendi imkânlarımızla karşılama gayret ve çabası içerisindeyiz. Bu santralimizin Malatya'mıza ve MOTAŞ'a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.