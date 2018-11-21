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Kuyuönü HES projesinde çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi alternatif enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi ile birlikte Malatya’yı enerji üssü haline getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi alternatif enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi ile birlikte Malatya'yı enerji üssü haline getiriyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'yı sürdürülebilir enerji üssü haline getirebilmek için yatırım ve hizmetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.


Bugüne kadar Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Projesi ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretimi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi mevcut içme suyu şebekesi üzerine kuracağı Hidroelektrik Santrali (HES) ile enerji üretimini artırıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Kuyuönü HES projesi çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığı zaman 2.2 megawat enerji üretecek olan Kuyuönü HES projesinde su toplama havuzu tamamlanarak su dağıtım kanallarının çalışmalarında son yaklaşıldı. Ayrıca Kuyuönü HES'de kullanılacak olan, jeneratör, türbin, vana ve çelik boru üretimleri devam ediyor. Alternatif enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi ile Türkiye genelindeki çevreci projeleriyle öne çıkan Malatya Büyükşehir Belediyesi çöpten, güneşten ve içme suyundaki enerji tesislerinin tamamının faaliyete geçmesi ile birlikte 18.6 megawat enerji üretim kapasitesine ulaşacak. 18.6 megawat'lık kapasite ile 100 bin hanenin aydınlatılması sağlanmış olacak.

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