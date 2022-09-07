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Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Malatya’da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesinde yapımı süren Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının şantiyesinde üzeri açık bulunan rögar kuyusuna düşen yavru köpeği gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımı ile girdiği kuyuda köpeği alarak dışarı çıkarttı.


Doğaya salınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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