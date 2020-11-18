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Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Malatya’da iki kuzen arasında yaşanan olayda aldığı bıçak darbesi sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır yaraladı.

Malatya'da iki kuzen arasında yaşanan olayda aldığı bıçak darbesi sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır yaraladı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Hala Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, S.G. (15) bir süredir evlerinde kaldığı amcasının oğlu olan M.E.G.'yi (15) sol göğüs bölümünde bıçakla yaraladı. Olayın ardından korkan S.G. olayda kullandığı bıçağı çevrede bulunan bir evin çatısına atarken, yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı bir evin çatısında bulurken, S.G. ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.


M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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