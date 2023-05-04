Kuzey kuşak yolunda çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'nın alternatif yol aksının artırılması ve yeni yolların açılması için yapımına başlanılan Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmalara 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında yeniden başlandı.

Demir: Önemli bir arter yolumuzu hizmete açmış olacağız

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'yı tek arterli yol aksından kurtarmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın göreve geldikten sonra Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının Malatya'yı tek arterli şehir olmaktan çıkararak, trafiği rahat, konforlu ve ayrıca kuzey ve güney istikametinde de büyümesini sağlayacak yeni yol aksları açma gibi bir hedefinin olduğunu ifade etmişti. Bu hedeflerin başında da şu an üzerinde bulunduğumuz Kuzey Kuşak Yolu ve Güney Kuşak Yolu geliyor. Kuzey Kuşak Yolumuzun ihalesini geçtiğimiz yıl yapmış ve altyapı çalışmaları başlamıştı. Kış mevsimi ve akabinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçici bir süre çalışmalara ara vermek zorunda kaldığımız yollarımızdaki çalışmalara yeniden başlamış bulunuyoruz. Kuzey Kuşak yolundaki çalışmalar çerçevesinde dolgu, istinat duvarı, asfalt kaplamaları, kaldırım, yürüyüş ve bisiklet yolları ile aydınlatma çalışmalarıyla birlikte konforlu bir yolumuzu hizmete almış olacağız. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mevcut Çöşnük kavşağından Battalgazi yolu üzerinden gelip Topsöğüt yoluna çıkacak önemli bir arter yolu açmış olacağız. Kuzey Kuşak yolu Malatya'mızın gelişmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.