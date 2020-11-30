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Lastik içinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Malatya’da otomobil lastiği içinde esrar sevkiyatı polise takılırken, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'da otomobil lastiği içinde esrar sevkiyatı polise takılırken, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada arka lastiklere saklanmış vaziyette, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak S.K. isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

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