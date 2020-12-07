Levent Vadisi Adrenalin Parkı'nda sona doğru

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen “Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi” Projesi kapsamında, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve içinde 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Levent Vadisi'nde Adrenalin Parkı'nın yapımında sona gelindi.

Akçadağ Belediyesi tarafından Fırat Kalkınma Ajansına sunulan projede, Dev Salıncak, Yamaç Salıncağı, Zipline, Atv Cross Safari, Asma Çelik Köprü, Peyzaj-Rekreasyon Alanları yer alıyor.

İlginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar, mağaralar ve neolitik çağdan kalma kalıntıların bulunduğu 28 kilometrelik vadide yeni yapılan Adrenalin Parkı ile daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlanması hedefleniyor.

Proje uygulama alanına FKA uzmanlarınca gerçekleştirilen ziyaret esnasında proje hakkında bilgi veren Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Levent Vadisi'nin tarihi ve turistik değerleri hakkında geniş bilgiler vererek kamuoyunca bilinmeyen Roma Döneminden kalma tarihi eserlerin de turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı. Işık, Levent Vadisi'ne yapılması gereken birçok faaliyet daha olduğunu belirterek çalışmaların Ajans ile iş birliği içerisinde devam edeceğini belirtti.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da Levent Vadisi'nin Malatya ve bölge açısından önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Yoğunlu, FKA'nın faaliyet gösterdiği Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de turizmin gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Fırat Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin en önemli sektörlerinden biri olarak turizmi görüyoruz. Bu kapsamda bölgemizde, bölgemizin alanını kapsayan ve bölgemize komşu illerle entegre bir turizm destinasyon çalışması yapıyoruz. Turizm destinasyon çalışmasına Yukarı Fırat Destinasyonu Markalaşması çalışması adını verdik” şeklinde konuştu.

TRB1 Bölgesinin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bulunduğu yerin Fırat'ın doğduğu topraklar olduğunu vurgulayan Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Bizler gerek bu destinasyonların tanıtılması gerekse alt yapılarının düzeltilmesi ve gerekse daha fazla ziyaretçi çekebilmek adına ilgili kurumlarımızla birlikte birçok faaliyet yapıyoruz. Bu kapsamda Akçadağ Belediyemizle birlikte 2018 yılından itibaren Malatya ilimizde bulunan Levent Vadisi'ne yönelik bir proje yürütüyoruz. Levent Vadisi tarihi 65 milyon yıl öncesine dayanan doğal bir güzellik. Dünyanın en önemli kanyonlarından bir tanesi. Yapı bakımından Amerika'daki Büyük Kanyon'a benzetilen gerçekten birçok faaliyetin yapılabildiği birçok turizm alternatif alanının geliştirebildiği ve bizlerinde mekânsal olarak üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz bir yer. Yaptığımız proje kapsamında burada kurulacak tesislerle özellikle maceraseverler, alternatif ve adrenalin turizmine meraklı ziyaretçilerimize önemli imkanlar sunacağız. Ziyaretçilerimize iki, üç gün zaman ayıracakları şekilde imkanlar sunacağız.”

Yoğunlu, proje kapsamında bölgenin dokusunu, doğal yapısını koruyarak tarihi yapısına uygun tesisler yaptıklarının altını çizerek, "Projemizle Levent Vadisi'nde zıpline, asma çelik köprü, dev salıncak, yine bazı etkinlikler yapılabilecek kamp, konaklama alanları ve yine bazı sportif etkinliklerin yapılabildiği atv kros gibi faaliyetler düzenleyeceğiz. Projemiz tamamlanınca inşallah aylık 60 bin ziyaretçi alan Levent Vadimizin potansiyelini ikiye, üçe katlamayı bekliyoruz. Projemizin ilimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.