Levent Vadisi Milli Park olma yolunda

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi ve Levent Kanyonunun Milli Park olarak kabul edilmesi amacıyla Levent Vadisi Ön Etüt ve Envanter Çalışması Projesi kapsamında bölgede incelemelerde bulunuldu.

Proje kapsamında Vadinin Milli Park ilan edilerek korunması ve Turistik değerinin arttırılması amaçlanırken mn etüt çalışmasına Malatya Valisi Aydın Baruş, Akçadağ Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Levent İskenderoğlu, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve öğretim üyeleri katıldı.

Vali Aydın Baruş ve çalışma grubu bölgedeki vadi kolları, kanyonlar, mağaralar, tarihi ve turistik yapıları incelediler. İnceleme sırasında Vali Baruş, yetkililerden bilgiler aldılar.