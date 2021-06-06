Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı

2021 yılının ilk dağ bisikleti yarışı Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ‘Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası' yarışı Akçadağ ilçesi'nde bulunan Levent Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Akçadağ Belediyesi'nin ev sahipliği yaklaşık 200 profesyonel bisikletçinin katıldığı yarışın startını veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ekstrem sporlarına Malatya'da en fazla desteği veren belediye olmaya devam edeceklerini belirterek, "Buraya her yıl geldikçe verdiğimiz desteği daha yakından göreceksiniz. Geçen yıl buralara gelenler bugün desteğimizin, yatırımlarımızın daha da arttığını mutlaka görüyordur. Sporcularımızın başarılı olduklarını gördükçe ev sahibi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü spor yapmak kadar spor yapanları da desteklemek gerekiyor. Türkiye'nin farklı illerinden Levent Vadisi'ne gelerek yarışan tüm sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren isimler ise şöyle: Yıldız A: 1. Ramazan Yılmaz (Konya), 2.Fahrettin Badak (Konya), 3.Cuma Emirhan Berat (Karaman)

Master 30: 1.Ömer Cumhur Boyraz (Kahramanmaraş), 2.Cemal Kuş (Kahramanmaraş), 3.Harun Ömür (İzmir)

Master 40: 1.Ferhat Köse (Erzurum), 2.Murat Karaca (Sinop), 3.Mehmet Özdemir (Kocaeli)