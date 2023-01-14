Levent Vadisi'nde tanıtımını sağlayacak yatırımlar yapılıyor

Dünyadaki ilginç doğal alanlar arasında gösterilen Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nin tanınırlığı arttırılacak çalışmalar yapılıyor.

Akçadağ ilçesinde son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hakim olduğu yüzlerce mağarayı da içerisinde barındıran 28 kilometre uzunluğunda Levent Vadisine, bölgeye gelenlerin manzaranın tadını çıkarabileceği ek tesisler yapılıyor.

Vali Hulusi Şahin, turizm açısından vadiyi bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla yaptırılan seyir terası ile yapımı tamamlanan ve inşası devam eden tesisleri inceledi. tesisler ve inşaat halindeki tesisleri inceledi.

Vali Şahin'e incelemelerinde Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz de eşlik etti.