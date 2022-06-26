Levent Vadisi'nde Uluslararası dağ bisikleti heyecanı

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde 'Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı heyecanı yaşandı.

Malatya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Levent Vadisi bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Akçadağ Belediyesi organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Valiliği, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ bisiklet yarışlarına yurt içinden ve yurt dışından 150'den fazla sporcu katıldı.

14 kategoride gerçekleştirilen yarışları Yunanistan'dan hakem Dimitrios Konstantopoulos yönetirken, yarışın parkur direktörlüğünü Veysel Gülmez, ile İbrahim Asiltürk ve Federasyon İl temsilcisi Furkan Apak yaptı.

Yarışmada, elit erkeklerde Dimitrios Antoniadis, elit kadınlarda Alexandra Adam ipi göğüslerken, Master A erkeklerde Mehmet Canan Balcı, master B erkeklerde Mustafa Ekici, genç erkeklerde Arda Topal, genç kadınlarda Aydan Güleç, 17 yaş altı erkeklerde Nafız Ege Karagöl, 17 yaş altı kadınlarda Emine IrmakSezer, 15 yaş altı erkeklerde Necdet Günaydın, 15 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Fatma Nisa Günaydın dereceye giren isimler oldu.

Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Asbaşkanı Bahattin Akyön'nün de katıldığı yarışmada dereceye giren sporculara ise ödülleri Vali Hulusi Şahin ile Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından verildi.