Levent Vadisi'ne meşe palamudu dikildi

Akçadağ Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan ‘Akçadağ'da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesini sürdürmeye devam ediyor.

Akçadağ Belediyesi, ‘Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesi kapsamında Türkiye'de ortak iklim değişikliği etkilerinin azaltma çabalarını güçlendirmek için kamu farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırma kapsamında AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlıyor.

Proje süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesini sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda belediyemiz personeli tarafından bin 250 vatandaşa yerinde ayrıştırmanın önemi anlatıldı. Vatandaşlarımızın yanı sıra 192 çiftlik sahibi ve çalışanına sera gazı emisyonunun azaltılması için iyi uygulamalar anlatıldı. Akçadağ genelinde bin 300 öğrenciye geri dönüşüm ve çevre eğitimi verildi. Proje kapsamında okullarda yarışmalar düzenlendi. Okullara geri dönüşüm kutuları bırakıldı. Bin 300 Çam fidesi dikildi” şeklinde konuştu.

Projenin sürdürebilirliği kapsamında Levent Vadisi Seyir Terası bölgesine yaklaşık 8 bin Meşe Palamudu dikildiğini kaydeden Kazgan, “Projemizi en verimli şekilde değerlendirmeye ve amacına uygun olarak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.