LGS Türkiye 1'ncisi öğrenciden adaylara tavsiyeler

, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına giren Malatyalı öğrenci Deniz Küçükköse, başarısını sadece sınava yakın değil de bütün sene çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.

Malatya Final Kişisel Gelişim Kurs Merkezi öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu. Çok disiplin bir şekilde sınava çalışan Küçükköse, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Malatya Final Kişisel Gelişim Kurs Merkezi öğrencisi İrem Deniz Küçükköse de, şampiyon öğrenci ünvanını aldı. Küçükköse, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu.

“Bütün sene çalışmıştım”

Gece gündüz demeden sınava çalıştığını ve 500 tam puan aldığını söyleyen İrem Deniz Küçükköse, “Bütün sene çalışmıştım, emeğimin karşılığını aldım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan Final ailesine, aileme, öğretmenlerime ve bana destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 1. olmayı hayal ediyordum, ama bunu gerçek olarak yaşamak tabi ki çok mutlu etti. Şu anda Galatasaray Lisesi'nin düşünüyorum ama tercihler kesin olarak başlamadığı için kesin bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı. Küçükköse, başarısını sadece sınava yakın değil de bütün sene çalışmasına borçlu olduğunu söyledi

Küçükköse, sınavda başarılı olmasında öğretmenlerinin desteğinin büyük bir payı olduğunu vurguladı. İrem Deniz Küçükköse, “Tabi ki gerek soru çözümlerinde olsun, gerek konu anlatımlarında saat kaç olursa olsun ne zaman arasam cevap verdiler. Onlara buradan çok teşekkür ederim, çok yardımları dokundu” dedi.

İrem Deniz Küçükköse son olarak sınava hazırlanan öğrenciler için şu mesajı verdi:

“Ne olursa olsun hiç pes etmesinler. Bu sene çok kötü başladı ve çok kötü de devam etti. Pandemi dönemi yaşandı, sıkıntılar çekti. Hani derler ya en karanlık gecenin ardından sabah vardır diye aynen o şekilde devam etsinler asla bırakmasınlar.”

“Haklı bir gurur yaşıyoruz”

Başarılı öğrencinin Babası Barış Küçükköse kızı hakkında, “Kızımıza, hocalarımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz. Her zaman şunu söylüyorum; bir yolda yol arkadaşı bulmak çok zordur. Biz burada Final Kişisel Gelişim Kurs Merkezi'ni kendimize arkadaş seçtiğimiz için çok şanslı hissediyoruz ve hepsine çok teşekkür ediyoruz. Haklı bir gurur yaşıyoruz şuanda, kendisi çok çalıştı ve bu birinciliği hak ettiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Korona virüs nedeniyle yaşanan pandemi süreci hakkında Barış Küçükköse , “Pandemi süreci çok zordu. Allah bir daha böyle bir süreç yaşatmasın, herkes evdeydi. Özellikle kızımın yaş grubuna sokağa çıkma yasağı vardı. Bu süreçte gerek EBA'dan yayınlanan programları gerekse Final Kurs Merkezi'nin yayınladığı programları takip ettik. Ve en önemlisi kendisi çalıştı, çok çalıştı. Bu süreci biz böyle atlattık” dedi.

“Başarı kesinlikle tesadüf değil”

Sınavda 500 puan alarak büyük başarı gösteren öğrencinin Annesi Gülizar Küçükköse de, başarının tesadüf olmadığını kızının çok çalıştığını dile getirerek, şunları söyledi: “ Öncelikle kızıma teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Emeğinin karşılığını aldı, başarı kesinlikle tesadüf değil Kızım çalıştı ve kazandı. Bu süreçte bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçtik, pes ettiği zamanlar oldu ama bu süreçte ailelere tavsiyem çocuklarını desteklesinler, vaz geçmesinler, pes etmesinler Evet, zor günlerdi ama çok müdahale etmedim, olayı akışına bıraktım. Çok düzenli planlı ve disiplinli bir çocuk, sağ olsun bize yük de olmadı, sorun da çıkarmadı. Kendi azmi ve başarısıyla halletti.”

“Bizim istikbalimiz gençler”

Final Eğitim Kurumları Yönetim Temsilcisi Hasan Özkan ise birinci olan öğrencisini tebrik ederek İrem Deniz Küçükköse' ye hediyelerini takdim etti. Özkan, “Öncelikle İrem Deniz Küçükköse' ye, kıymetli anne, baba ve kardeşine bu arada okuduğu okuldaki öğretmenlerine, aynı zamanda Final Kişisel Gelişim Merkezi'ndeki kıymetli öğretmenlerimize, Sayın Müdürüm Seda Üstündağ hanımefendiye, burada görev yapan herkesi tebrik ediyoruz. Allah utandırmasın, Allah bütün gençlerimize böyle güzel günler yaşamayı nasip etsin. Bizim istikbalimiz bu gençler, gençlerimizin iyi noktaya gitmeleri lazım. Bir ömür başarılarının devam etmesi dileğiyle öğrencimize mini hediyelerimiz var. Marifet iltifata tabidir diye bir laf var biz de bu marifeti hediyelerimizle taçlandıralım” şeklinde konuştu.

Birinci olmanın çok önemli olduğunu ancak dereceye girmemiş öğrencilerin başarısız olduğu zannına kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Özkan, “Birinci çıkması son derece önemlidir. Netice itibarıyla birinci, öğrenci bunun için çalışıyor. Dolayısıyla Final Kişisel ve Gelişim Kurs Merkezi öğretmenlerine, idarecilerine, ailesine ve okuduğu okulun öğretmenlerine teşekkür ve tebrik ediyorum. Çok duygusal bir gün yaşıyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Sadece birinci olan kızımız değil birçok öğrencimiz gerçekten derece yapacak pozisyondaydı. Ama sınav böyledir, yani dereceye girmemiş olması başarısız olduğu anlamına gelmez. Çünkü bugün sınav olsa birinci başka kişi olacaktı, belki de Özellikle çocukları ve ailelerini rahat olmaları konusunda uyarmak istiyorum. Ayrıca bugün bize bu duyguları yaşattığı için İrem Deniz hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mutluyum gururluyum”

Final Kişisel ve Gelişim Kurs Merkezi Müdiresi Seda Üstündağ da, “Öncelikle İrem Deniz Küçükköse'yi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Kızımız çok çalıştı, çok disiplinli bir çalışma performansı gösterdi. Mutluyum çok gururluyum” cümlelerini sarf etti.

“Gece onunla beraber uyanık kalıyorduk”

Küçükköse'nin matematik ve sınıf öğretmeni olan Merve Kaya da, “İrem'in matematik ve sınıf öğretmeniyim aynı zamanda da danışmanı da bendim, Rehber hocamızla yürüttük bu süreci özellikle pandemi dönemini, İrem Deniz gece geç saatlere kadar çalışan bir öğrenciydi. Gece onunla beraber uyanık kalıyorduk, yardımcı oluyorduk özellikle soru çözümlerinde ve motivasyon anlamında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ailesinin de belirttiği gibi çok disiplinli bir çocuktu. Bizi yormadan tüm direktifleri yerine getirdi ve sonucunu da aldık çok şükür” diye konuştu.