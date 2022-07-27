LGS'de Malatya'da yüzde 92,78 oranında yerleştirme

Malatya'da, Liselere Geçiş Sisteminde (LGS), yüzde 92,78 oranında yerleştirme yapıldı. Öğrencilerin yüzde 18,44'ü merkezi sınavla öğrenci alan eğitim kurumlarına yerleştirildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından LGS yerleştirmeleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Malatya'da 8. sınıfta öğrenim gören 12 bin 425 öğrencinin 10 bin 994'ü merkezi ve yerel yerleştirme tercihinde bulunmuştur. 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı için Malatya il genelinde Merkezi Sınavla Öğrenci alan eğitim kurumlarına 2 bin 70, yerel yerleştirme ile öğrenci alan eğitim kurumlarına ise 11 bin 434 olmak üzere toplam 13 bin 504 kontenjan ayrılmıştır. 25 Temmuz 2022 tarihinde açıklanan LGS Yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir ortaöğretim kurumunu tercih eden 10 bin 994 öğrencilerimizden 2 bin 27'si Merkezi Sınavla Öğrenci alan eğitim kurumlarına 8 bin 173'ü ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan eğitim kurumlarına olmak üzere, toplam 10 bin 200 öğrenci ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Öğrencilerin yüzde 18,44'ü merkezi sınavla öğrenci alan eğitim kurumlarına yerleştirildi”

Herhangi bir ortaöğretim kurumunu tercih eden öğrencilerin yüzde 18,44'ünün merkezi sınavla öğrenci alan eğitim kurumlarına, yüzde 74,34'ünün yerel yerleştirme ile öğrenci alan eğitim kurumlarına olmak üzere yüzde 92,78 oranında yerleştirme yapıldığının vurgulandığı açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:

“Yerleştirme İşlemi 2 nakil dönemi ile devam edecektir. 1. Nakil dönemi başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihinde alınacak ve 1 Ağustos 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. 2. Nakil dönemi Başvuruları 1-5 Ağustos 2022 tarihinde alınacak ve 8 Ağustos 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. 9-17 Ağustos 2022 tarihinde yerleşemeyen öğrenciler için İlçe Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme başvuruları alınacaktır.”