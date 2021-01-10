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Lice şehidi Çelik'in 1,5 yıl önce nişanlandığı görüntüler duygulandırdı

Lice’de teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in 1,5 yıl önce nişanlandığı videodaki görüntüler duygulandırdı.

Lice'de teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in 1,5 yıl önce nişanlandığı videodaki görüntüler duygulandırdı.


Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekatı sırasında bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bet yüzler kem gözler hor bakarmış vatana, biz tükenip yok olmadan olmaz böyle şey oğul. Şehidimizin mutlu gününden geriye kalan bir anı” diyerek fotoğrafını ve evlilik videosunu paylaştı. Samanlı, “1,5 sene önce nişan yüzüklerini taktığımız şehidimizin cenaze namazını kılacağız. Kelimeler kifayetsiz. Şehidim hakkını helal et bize” diye yazdı.

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