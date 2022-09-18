Ligin ilk maçında gol olup yağdılar

Malatya'da U-18 Gençler Futbol Ligi'nin ilk hafta maçında bazı takımlar adeta gol olup yağdılar. 3 karşılaşmanın her birinde takımlar yarım düzine gol attı. İlk haftanın 3 maçında toplam 20 gol atıldı.

Malatya U 18 Gençler Futbol Ligi değişik sahalarda başladı. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Malatya amatör futbolunun emektarı, geçtiğimiz günlerde vefat eden Yusuf Paşa Okyay'ın adının verildiği U-18 Gençler Futbol Ligi'nin ilk hafta maçlarında fileler bol gol gördü. Alageyikspor, Doğanşehir spor ‘u 6 -1, Kale Gençlerbirliği, Kaldırım Gücü'nü 6- 0 ve Telekomspor, Pütürge Gençlik'i 6-1 mağlup etti.

Diğer maçlar da bol gollü geçerken, 0-0 berabere biten karşılaşma olmadı.