Lisanslı depo inşaatında son aşamaya gelindi

İçerisinde 10 adet soğuk hava deposunun olduğu, aylık 2 bin 500 ton kuru kayısı işleme ve paketleme kapasitesine sahip ve 990 kWp kapasite ile Monokristal silikon fotovoltaik güneş panelleri ile enerji üretiminin sağlanacağı Lisanslı soğuk hava deposunda çalışmalar son aşamaya geldi. İnşaat alanında çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Tesisimiz Nisan ayının ilk haftasında faaliyete geçecek”

Lisanslı soğuk hava deposunda yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya'yı dünya kayısı başkenti olarak tarif ederiz. Malatya kuru kayısıda dünya kayısı üretiminin yüzde 80'nine yakını üretiyor. Bu anlamda Malatya'ya ve dünyaya yakışır bir kayısı tesisinin olması gerekiyordu. Finansmanını Avrupa Birliği'nden temin ettiğimiz Lisanslı Kuru Kayısı Depo inşaatında çalışmaları inceliyoruz. Şu anda inşaatın son aşamalarına gelindi. Mart ya da Nisan ayının ilk haftaları itibariyle inşaat süreci bitmiş olacak ve işlevsel anlamda aktif hale gelecek bir depo. Lisanslı Depomuzda, yaklaşık 15 bin m2 kapalı alan var. Tesis içerisinde laboratuvarı, paletleme tesisleri, paketleme tesisi, kantarlar, personel ofisleri ve benzer 10 adet deposunun olduğu, dinamik halde çalışıldığında 15 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edeceği ve aktif olarak 5 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edilecek modern ve çağdaş anlamda son teknolojiyle yapılmış bir tesis” dedi.

"Katma değeri 1.5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Lisanslı soğuk hava deposuyla birlikte Şire Pazarı'nın yapılmasından sonra Malatya kayısısının dünya kayısı piyasasında hak ettiği değere ulaşacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Bu tesisimiz yanında yeni entegre tesislerimizle birlikte bugün dünya pazarında yaklaşık 5 milyar dolar olan kümülatif parasal olarak dolar bazında biz bunun ancak 300 milyon dolarını Malatya'ya girdi olarak, katma değer olarak sağlayabiliyoruz. Bizim amacımız en az 1 veya 1.5 milyar dolarının Malatya'da kalması. Gerek depolama anlamında gerek kayısının türevlendirilmesi, çeşitlendirmesi, ambalajlarla ilgili çeşitlendirilmesi, sanayi mamulü haline getirilmesi, kozmetik mamulleri haline getirilmesi ve farklı gıda mamulleri haline getirilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Lisanslı Depo alanımızın başlangıcı hemen akabinde yakın bir zamanda depomuza mütenasip bir şire pazarı yapılacak. İnşallah bu tesislerle birlikte Malatya'ya kayısıda katma değer olarak şuanda 300 milyon dolar olan katma değerin 1 veya 1.5 milyar dolara tırmanması noktasında yerel yönetimler olarak ve buradaki ilgili paydaşlarımızla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.