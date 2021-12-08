Lise öğrencileri üniversiteyi inceledi

Malatya'da lise öğrencileri İnönü Üniversitesi'ni ziyaret ederek, tercih konusunda istişarelerde bulundular.

Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Lisesi öğrencileri, İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri başta olmak üzere kampüsü gezerek çeşitli bölümler hakkında bilgi aldı. Mühendislik Fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim üyesi Ali Arı hem mühendislik fakültesi hem de bilgisayar mühendisliğinin geleceği hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Eğitim fakültesinden Prof. Dr. Mesut Aydın, Prof. Dr. Recep Dündar, Doç. Dr. Erol Koçoğlu öğrencilere eğitim fakültesi hakkında ayrıca bilgi vererek sembolik ders işlediler. Öğrenciler ilk defa bir üniversite kampüsüne geldikleri için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, bu gezinin kendilerini motive ettiğini belirtti. Gezi sırasında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay öğrencilere başarı dileyerek, üniversite sınavında kendilerine başarılar diledi.