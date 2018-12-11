Lise öğrencilerinden anlamlı davranış

Beyaz Ay Derneği ile birlikte ‘Beni sen gibi hisset' projesi kapsamında düzenlenen kermese Parantez Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Pekfen Okulları, Pek Çocuk Anaokulu ve Kişisel gelişim kurs merkezleri öğretmen personel ve öğrencileri ile tam kadro katılım sağladı. ‘Hepimiz bir engelli adayıyız' felsefesini ve yardımlaşma duygusunu öğrencilerine aşılamak amacı ile bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Pekfen Okulları Yönetim kurulu Başkanı Yusuf Gezer, toplum olarak göz ardı edilen gerçeklerden birisinin de her bireyin bir engelli adayı olduğu gerçeği olduğunu ifade etti. Bu gerçekle çocukların yüzleşmesi ve onları daha iyi anlayabilmesi adına özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Gezer, “Ve bilinçlendirmeye çalıştığımız bu davranışlar bizim için bir Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler vb.. ne ise onlardan daha değerlidir. Bunun için bu tür etkinlikler ile sosyal bilinci öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca etkinlikten elde edilen bütün gelirin Beyaz Ay derneğine bağışlanarak engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Kermesimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği kermeste, Beyaz Ay Derneği yöneticileri bu anlamlı gün için Yusuf Gezer'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.