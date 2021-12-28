Malatya'nın Kale İlçesindebaşlatılan proje kapsamında lise öğrencilerine "Medya Okuryazarlığı" semineri verildi.

Seminerde, dijitalleşen dünyada gençlerin gelişimi açısından oluşabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi adına çözüm yolları anlatıldı. Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Başarmak İçin Yalnız Değilsin” projesi kapsamında İzollu Çok Programlı Anadolu lisesi öğrencilerine yönelik olarak Uzman Öğretmen İkbal Akkar tarafından "Medya Okuryazarlığı" semineri verildi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği seminerde konuşan Akkar, internet bağımlılığı ve internetin doğru kullanımı hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, kitle iletişim araçları ve sosyal medya kullanımı hakkında uyarıldı.

Uzman Öğretmen İkbal Akkar, medya okuryazarlığı konusunda, “Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları yoluyla kitleye iletilen mesajları doğru çözümleme, yetkin değerlendirme ve yeniden iletme becerisi olarak tanımlanır. Günümüzde ‘Medya Okuryazarlığı' konusu, bireyleri ve toplumları her açıdan kuşatan kitle iletişim araçlarının içeriğini doğru analiz etmek ve çözümlemek için çok önemli konumda bulunmaktadır. Medyatikleşen kültürel ve sosyal yapıda ‘Medya Okuryazarlığı', izleyicinin medya iletilerini doğru okuması ve kendi iletilerini üretebilmesi için yetkin bir gözlem yapmasına ve yerinde yorumlar yapmasına katkıda bulunur” dedi.