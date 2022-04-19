Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci

Trabzon'da gerçekleşen 2021-2022 Okul Sporları Dağcılık Spor Tırmanışı Gençler AB Türkiye Birinciliği Şampiyonasına katılan Malatyalı sporcular başarılı döndü.

Malatyalı öğrenci sporcular, Türkiye Şampiyonu kupası ve madalyalarını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'in elinden aldı.

Türkiye Şampiyonu olan sporculara Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediyeler verileceği kaydedildi.