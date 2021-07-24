Lisede elektrik üretimi yapılacak

Okul, Tarım, Hayvancılık, Gıda, Yiyecek ve İçecek alanlarında eğitim öğretime ve üretim faaliyetlerini sürdüren Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sulama nedeniyle gelen yüksek elektirik faturalarından kurtulmak için okul bünyesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçti. Okul idarecileri hazırlanan proje ile Elektirik dağıtım şirketine başvurusunu yaptı. Projeye onay verilmesi halinde ise elektirik enerjisi üretimine başlayacaklarını anlatan Okul Müdürü Şükrü Doğan, “Bizler de özellikle yaz aylarında mevcut arazilerimizin sulama işlerinin başlaması ile okulumuza gelen yüksek elektrik faturalarımızı nasıl düşürebiliriz diyerek yola çıktık. Okulumuza, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kazandırarak fayda sağlayacağımızı düşündük. GES için gerekli malzemeleri okulumuz imkânları ile temin ederek Fırat Elektrik Dağıtım Bölge Müdürlüğüne müracaatımızı yaparak GES projemizin onaylanmasını bekledik. Projemizin onaylanması ile GES imalatını okulumuza ait pansiyon çatısında gerçekleştirerek Malatya'da bir ilke imza attık. Şu an sadece Fırat Elektrik Dağıtım Bölge Müdürlüğünün geçici ve kesin kabulünü bekliyoruz. Bu gerçekleştikten sonra elektrik üretimimiz başlayacaktır. Bu şekilde yapacağımız çalışmalarla bize duyulan güvene layık olmaya çalışacağız” diye konuştu.