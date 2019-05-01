Lösemili çocuklara destek için yürüdüler

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen “Umuda Yürüyüş” etkinliği kapsamında, kampüs içinde maske takarak yürüyen öğrenciler ellerindeki pankartlarla farkındalık oluşturdu. Yürüyüş sonunda Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Lösemili hastalar ile buluşan öğrenciler, hastalara çeşitli hediyeler takdim etti. İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu (TODUP) tarafından düzenlenen etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Üniversite Arama Kurtarma birimi İNOSAR, üniversite toplulukları, lösemili hastalar ve aileleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Yapılan yürüyüşle ilgili konuşan Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Gençlerimiz tedavilerini tamamlamak üzere olan hastalarımızla buluştu. Ben hepsini kutluyorum. Hediyeler yerlerine ulaştı. Ulaşmayan, buraya gelemeyen hastalarımıza da ulaştıracaklar. Bu güzel ve anlamlı yürüyüş hiç bitmesin, ömür boyu devam etsin” diyerek TODUP üyelerine teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda alınan renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.