LÖSEV dolandırıcılara karşı uyardı

Yardım kampanyası için Malatya'da bulunan LÖSEV Elazığ İl Temsilcisi Ayşe Kavak, özellikle Ramazan ayında kurumlarının adının kullanılarak halkın dolandırıldığını ifade etti. LÖSEV'in kapı kapı dolaşarak bağış toplamadığını ifade eden Kavak, "Hediyelik eşya satmıyoruz. Lütfen bağışımızı resmi yoldan yapın ve dolandırıcılara kanmayın” ifadelerine yer verdi.

LÖSEV‘in Malatya'daki Ramazan Ayı çalışmalarına destek olmak için kente geldiğini ifade eden Kavak, Ramazan ayında bazı dolandırıcıların LÖSEV'in ismini kullanarak bağış topladıklarını ve bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Halkımızın bağışlarının doğru yere gitmesi adına vakfın tanıtımını yaptıklarını belirten Kavak, "Elimizden geldiği kadar resmi kurum ve kuruluşları ziyaret edip, vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ellerin de makbuz hediyelik eşyalar ile LÖSEV'e yardım toplayanlara güvenilmemesi gerektiğini belirten Kavak, "Bizim vatandaşlardan ricamız, Lösemi çocuklar ve kanser hastalarına ellerinde makbuz ile hediyelik eşyalar satarak yardım toplayanlara itimat etmesinler. Halkımız bunları LÖSEV olarak biliyor ancak LÖSEV'in kapı kapı gezip para toplama ve hediyelik eşya satma gibi bir çalışması yok. Halkımızı bilinçlendirmek adına afişler bastırıyoruz. LÖSEV'e yardım etmek isteyenler, 34 06'ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağış yapmış oluyor” şeklinde konuştu.

Lösemili Çocuklar Vakfı Malatya İl Temsilcisi Sevim Balan ise yaptıkları çalışmaları anlatarak Ramazan ayında yapılacak olan her yardımın daha bir önem taşıdığı kaydetti.