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M. Akif İnan Voleybol Turnuvası sona erdi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1.

Nolu Şube tarafından geleneksel olarak düzenlenen M. Akif İnan Voleybol Turnuvasında bu yıl Akmercan Anadolu Lisesi birinci oldu.


14 Nisan'da Malatya'daki okullarda ve kurumlarda görev yapan 218 kişinin katıldığı 29 takımlı turnuva Vali Galip Demirel Ortaokulunda gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen maçlar sonucunda finalde Özel Doğa Koleji ile Akmercan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. İki iki takımın taraftarlarının da yoğun ilgisinin olduğu final maçında Akmercan Anadolu Lisesi 3-1'lik skorla rakibini yenerek bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma madalya ve kupası Eğitim-Bir-Sen 1. Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez tarafından takdim edildi. Ayrıca turnuvada emeği geçen ve katkıda bulunanlara da plaket takdim edildi. Kupa töreni sonrası Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, geleneksek olarak düzenledikleri M. Akif İnan Voleybol Turnuvasının dostluğa vesile olduğunu ifade etti. Final maçına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, Şube Müdürleri Behçet Bakır ve Mehmet Akgün, Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya il Temsilcisi Baki Alpaslan ile çok sayıda eğitimci ve öğrenci takip etti.

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