MABEM'de LGS ve YKS hazırlık kursları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü eğitim merkezleri ve semt konaklarında, LGS ve YKS hazırlık kursları, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerine tekrar kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü eğitim merkezleri ve semt konakları hazırlık kurslarında 393 YKS ve 248 LGS olmak üzere hazırlık öğrencisi eğitim alıyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerine M.E.B Genelgesi doğrultusunda ara verilmesiyle birlikte, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerindeki (MABEM) hazırlık kurslarına online olarak devam edilmiş ve bu süreçte öğrencilere online sınav ve doküman imkânları da sunulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 ve 12. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim kararı almasıyla Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı semt konakları ve eğitim merkezlerinde LGS ve YKS hazırlık kursları tekrar başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen hazırlık kurslarında 393 YKS, 248 LGS hazırlık öğrencisi bulunuyor. Ayrıca MABEM'de yürütülen hazırlık kursları kapsamında 8. sınıf öğrencileri için deneme sınavı da yapıldı. 28 Şubat Pazar günü, pandemi kuralları çerçevesinde, 7 ayrı eğitim merkezinde düzenlenen deneme sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.