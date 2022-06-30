Madde kullanımı beynin birçok bölgesine zarar veriyor

Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs FM'e konuk olan Psikolog İsmail Reyhani, madde kullanımın zararları hakkında bilgi vererek, “ Madde tek kullanımlık olsa bile beynin birçok bölgesine zarar vererek; dikkat, hafıza ve algılama rahatsızlıkları oluşturuyor” dedi. Madde kullanımı kişinin sadece bedenine zarar vermediğini bunun yanında kişinin iş hayatına ve aile hayatına da zarar verdiğini ifade eden Reyhani, “Maddenin çeşitleri var. İnsan sağlığına zarar veren, özellikle beynimize zarar veren ve bağımlılığa neden olan her şey madde olarak görünür. Madde tek kullanımlık olsa bile beynin birçok bölgesine zarar vererek dikkat, hafıza ve algılama rahatsızlıkları çektirebiliyor. Bunların yanında depresyon, anksiyete, şizofreni, takıntılı kişilik bozuklukları ve madde psikozları gibi psikiyatrik hastalıklar da oluşturabiliyor. Kullanılan madde sadece bedene zarar vermiyor bunun yanında iş yaşantısına, sosyal yaşantıya ve aileye de zarar veriyor” şeklinde konuştu.

Reyhani, madde bağımlılığından kurtulmak için hobi ve sosyal aktivitelerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Eğitim bu işin sadece yüzde 50 kısmını oluşturuyor. Eğitim sadece belli bir seviyeye getiriyor. Kişi eğitimi alıp uyguladıktan sonra belli bir seviyeyi geçiyor. Eğitimden sonraki uygulamaya geçilmedikten sonra o yüzde 50 kısım da kalıyor. Bunun tek çözümü uzak durmak. Hobilerinizi ve sosyal aktivitelerinizi geliştirin. Aynı zamanda kişinin de kendisini değerli görmesi gerekiyor” diye konuştu.