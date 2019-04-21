Mağazada müşteriler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da bir mağazada iki müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen N.A.M. ile M.K. bir alışveriş mağazasında karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı kavgada M.K. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralandı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan M.K.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken M.K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinde ticari bir taksiye binerek kayıplara karışan N.A.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.