Mağdurlar adli süreçte artık yalnız değil

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde, şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi gruplara destek amacıyla hayata geçirilen ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü' İstanbul, İzmir, Adana, Rize ve Samsun'dan sonra Malatya'da da faaliyete başladı.

“Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CEMRE) Projesi' kapsamında ilki İstanbul'da açılan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” Malatya Adliyesinde de hizmete girdi. Birimin açılışına katılan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa ile projenin taraflarından olan İspanyol Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador, Malatya Adliyesine çalışma ziyareti yaptı. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve Adalet Komisyonu Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, proje yürütücüleri adliyede hizmete giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Adli Görüşme Odalarında (AGO) incelemeler yaptı. Heyet ayrıca çocuk ve aile mahkemeleri ile soruşturma bürolarında görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları ile müdürlük bünyesinde görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacılarla toplantılar düzenleyip değerlendirmede bulundu.

Birimin açılışına katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa, mağdur odaklı yaklaşımın bir neticesi olarak mağdurların adli süreçler hakkında bilgi alabilecekleri bir müdürlük kurduklarını söyledi. Karababa, özellikle çocuklar ile şiddet ve suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşan aile içi şiddet mağduru kadınların değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceğini dile getirdi. Yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleri ile mağdurların ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacağını ifade eden Karababa, tüm birimlerde mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlanacağını ifade etti.

Karababa, Müdürlüğe başvuran veya yönlendirilen mağdurların durumunun uzmanlar tarafından değerlendirileceğini belirterek, “Amacımız adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sisteminin kurulmasına katkı sağlamak. Bu birimler sayesinde çocuklar ve işlenen suçtan dolayı kaygı düzeyi yüksek mağdurlar, değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edilecek. Diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon sağlanarak, mağdurun ihtiyacına göre yönlendirilerek maddi ve psikolojik destek ile iş ihtiyacının karşılanmasına yönelik yararlar sağlanacak” ifadelerine yer verdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran da mağduriyete uğrayan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, ikincil örselenmelerin önüne geçilmesi, adli süreçlerden etkin şekilde yararlanmaları amacıyla kurulan müdürlüğü Malatya'da da faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Birimde 1 müdür, 5 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı ve 1 katibin görevlendirildiğini kaydeden Savran, temel amacın destek ihtiyacı olan mağdurların tespiti ile bireysel değerlendirme neticesinde kırılgan gruba dahil olduğu anlaşılan ve işlenen suç nedeni ile travma yaşayan mağdurlara ve özellikle çocuk ve kadınlara etkin destek sağlamak olduğunu kaydetti.

Projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador ise çalışma ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirterek Türkiye'deki müdürlüklerin çok iyi kurgulandığını, verilen hizmet sayısının ve niteliğinin de umulan düzeyde olması durumunda birçok ülkeye örnek olabileceğini belirtti.