Mahalle muhtarı ofisinde ölü bulundu

Malatya'da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özpolat'ı muhtarlık ofisinde kanlar içinde gören torunu hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar Özpolat'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yıllık mahalle muhtarı Özpolat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.