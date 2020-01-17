Mahalle Polisi Onat, iki kardeşe kirve oldu

Malatya'da Mahalle Polisi Burhan Onat, iki kardeşe kirve oldu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve sosyal hayatın her anında vatandaşların yanında olunduğunun göstergesi olarak zaman zaman sosyal içerikli etkinlikler yapıyor.

Battalgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde Mahalle Polisi olarak görev yapan Polis Memuru Burhan Onat Kirvelik kültürünü yaşatarak Hüseyin ve Yunus kardeşlere Kirve oldu.

İki kardeş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet ettirildikten sonra Battalgazi Mahallesi'nde bulanan evlerine getirildiler.

Evlerinde de Mahalle Polisi ağabeyleri tarafından ziyaret edilen kardeşler sünnet olmaktan ve Mahalle Polisi ağabeyleri ile Kirve olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.