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“Mahallede Maç Var” a 16 başvuru

Malatya’da “23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var” şampiyonasında 16 takım mücadele edecek.

Malatya'da “23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var” şampiyonasında 16 takım mücadele edecek.


“23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var” organizasyonunun kura çekimi Malatya Merkez Spor Salonunda yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ortaklığıyla düzenlenen turnuva 28 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Turnuva 13 erkek ve 3 bayan takımı olmak üzere 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.


Turnuva sonunda dereceye girecek takımlara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

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