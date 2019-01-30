Mahalleli kendi imkanlarıyla müze kurdu

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, atalarından kalan tarım ve ev malzemeleriyle müze kurdu.

Arguvan İsa Mahallesinde kurulan müzeyi ziyaret eden Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, burada görevlilerden müze hakkında bilgi aldı. İsa Mahalle Muhtarı Vahap Aslan, geçmişten kalan eşyaları kurulan müze sayesinde geleceğe taşıyacaklarını dile getirerek “Mahallemizde yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla eski eşya merakıyla topladığı malzemelerden müze kurdular. Atalarından kalan ve yıllar önce kullanılan kağnı, kara saban, tırmık, at arabaları, saban ve harman makineleri gibi tarım aletlerini tarımsal aletleri burada sergiliyorlar ” şeklinde konuştu.

Kaymakamı Abdullah Şahin ise insanların buraya gelip eski günlere ait eşyaları görmesi ve tarihe yolculuk yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Bu tür müzeler kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir rol üstleniyor. Bundan dolayı emeği geçen tüm İsa Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.