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Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Yazıhan ilçe merkezinde 3 katlı bir evin çatı oluğunda mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çatıya çıkarak uç kısımda oluğa takılan kediyi aparat yardımı ile kurtardı.


Mahsur kalan kedi, yeniden özgürlüğüne kavuşturulurken, mahalle halkı itfaiye erlerine teşekkür etti.

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