Makine ikmal bakım ve onarım çalışanları sezon açılışı yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışan personellerle bir araya geldi.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü personelleri, sezon açılışından dolayı her sene olduğu gibi bu sezonda kurban kesti. Sezon içerisinde özellikle kış aylarında kar temizleme çalışmalarını yapan araç ve gereçlerin bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, kazalar yaşanmaması için Allah için kestikleri kurbanın hayırlara vesile olması duasında bulundu. Sezon açılışı ve çalışmaları incelemek için Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, personelle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Başkan Gürkan'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

Gürkan: “Personelimizin birlik ve beraberliği bizi mutlu etti”

Belediye hizmetlerinin kutsal bir hizmet olduğunu ve insanların geleceği için hizmet ettiklerini belirten Başkan Gürkan, “Biz göreve geldiğimizde yaşanan sıkıntıları bertaraf ettik. Şuanda belediyemiz tarihinde görülmemiş yatırımları da yapıyor, maaşları, özlük hakları ve diğer sosyal hakların ödemesini de yapıyor. Bu şehir hepimizin şehri. Belediye hepimizin belediyesi. Belediye çökerse hepimiz çökeriz. Dolayısıyla çalışan arkadaşlarımız kurumun hak ve hukukunu koruyacaklar. Çalışan personellerimiz kurumla ilgili zihinlere fitne fesat sokanlara müsaade etmemeli. Ricamız; kurumumuza, çalışılan iş yerine sahip çıkılması, çalışılan iş yerinde devletin menfaatini nasıl temin ederiz gayreti içerisinde olunması. Personelimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması bizleri memnun etti. Çalışan arkadaşlarımızdan ricam; kurumunuzu her yerde koruyun. Kurumumuz var olduğu için bizde varız. Bizim hizmetlerimiz kutsal bir hizmet. Yaptığımız hizmeti insana yapıyoruz. İnsanların önünü açıyoruz, geleceğine hizmet ediyoruz. Dolayısıyla yapılan hizmet kutsal bir hizmet. Yaptığımız kutsal hizmetlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Personel arkadaşlarımızın dayanışma ruhunu da tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız, sezon açılışı nedeniyle işlerin yolunda gitmesi ve kazadan beladan uzaklaşmak için dayanışma içerisinde kendi aralarında topladıkları parayla kestikleri kurban, birliğin ve beraberliğin olduğunun göstergesidir. Rabbim kesilen kurbanın hayırlara vesile olmasını nasip etsin. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyareti sonrasında sezon açılışı nedeniyle Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Allah için kurban kesildi ve sezon açılışında kazalar ve olumsuzlukların yaşanmaması için dualar edildi.