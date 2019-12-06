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Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3. hafta heyecanıyla devam edecek.


A Grubunda Hekimhan Girmanaspor, B Grubu'nda ise Arapgirspor'un liderliği elinde bulundurduğu 1. Amatör Kümede 3. hafta müsabakaları da nefes kesecek.


Malaya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 3. Haftanın programı şöyle:


"Battalgazi Belediyespor - Ataköyspor, Malatyagücü - Malatyaspor, Hekimhan Belediyespor- Orduzuspor, Demirspor - Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği - Darendespor, Akçadağspor - Sanayispor, Arapgirspor - 1966 Malatya Gençlik."

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