Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi

Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu'nda liderliğe oynayan Arguvan Belediyespor ile Darendespor 4. haftada kozlarını paylaştı.

Arguvan İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayan taraf Arguvan Belediyespor oldu. Maçın 5. dakikasında konuk Darendespor Hüsnü'nün attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Arguvan Belediyespor 35. Dakikida Erman Marik ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında üstünlüğünü kuran Arguvan Belediyespor'da Erman Marik kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı.

Her iki takımın oyuncularının centilmence mücadele ettiği maçta 85. dakikada Darendespor Hüsnü'nün attığı gol ile beraberliği yakaladı. Başka golün olmadığı karşılaşma 2-2 sona erdi.