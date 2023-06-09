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Malatya Adliye binasının yıkımına başlanıldı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Adliye Binası’nın yıkımına başlanıldı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Adliye Binası'nın yıkımına başlanıldı.


Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya'da yıkım çalışmalarına hız verildi. Depremde ağır hasar alan kamu kurumlarının da yıkımı başlarken, 1990'lı yıllarda yapılan Malatya Adliye Binası'nın da yıkımına başlanıldı.


Adliye binasının ağır hasar alması nedeniyle birimlerde kent genelinde 6 farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor.

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