Malatya AK Parti'de bayramlaşma programı

Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Paylaşmanın, dayanışmanın, halden anlamanın en yoğun yaşandığı, birbirimizi hatırladığımız, birbirimizi görmekten mutlu olduğumuz, hasret ve özlem giderdiğimiz, muhabbete doyduğumuz günlerden birisini daha idrak ediyoruz. Allah bu tür günlerde birliğimizi, beraberliğimizi artırmamıza vesile olacak hal ve hareketlerde bulunmamızı nasip etsin" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bayramın esası da budur. Kardeşliğin temayüz etmesi, taçlandırılmasıdır. Malatya'da Kurban Bayramı'nı gerçekten de anlamına uygun şekilde idrak ediyoruz. Dün resmi bayramlaşma diye tabir ettiğimiz devlet ricali belediyelerle birlikte olduğumuz Hürriyet Parkı'nda bayramı kutladık. Orada da hakikaten coşkulu, kalabalık bir grup gelmişti. Devlet ricalinin hepsi, belediyelerimizde görevli arkadaşlarımız, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri oradaydı. Bugün burada da kalabalık bir topluluk var. Bu da Malatya'daki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir. Malatya, seçimlerde bunun en güzel örneğini gösterdi. Yüzde 70'in üzerinde bir oyla. Türkiye'de her tarafta oy düşerken Malatya'da pik yaptı. Bunu sizler, teşkilatlarımız yaptı, hep beraber yaptık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

"Malatya, her seçimde oyunu artırarak devam etmiş ve bugünde yüzde 70'lere gelmiş bir ildir"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da Malatya'nın AK Parti'ye her zaman en büyük desteği verdiğini belirterek, "2002'de girmiş olduğumuz seçimde Türkiye genelinde yüzde 34 alırken, Malatya yüzde 52 desek vermişti. Bunda bütün teşkilatlarımız ve arkadaşlarımızın emeği vardır. Malatya, bugün geldiğimiz bu noktada her seçimde oyunu artırarak devam etmiş ve bugünde yüzde 70'lere gelmiş bir ildir. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın, partimizin arkasında dimdik duran bir memleketimiz var. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun hiç kimse kimsenin aklıyla alay edemez, dalga geçemez. Bu ülkede çakılı bir çivileri olmayanlar, kalkmış bu partinin gidişatıyla ilgili konuşmaya çalışıyorlar. Onlar haddini bilecek. CHP zihniyetini bu memlekette insanlarımızın çoğu biliyor. Bunlar kalkıp ülkemiz, memleketimiz, ilimiz üzerinde konuşmaya hiçbir hakları ve hadleri yok. Teşkilat olarak kenetlenerek, bir ve beraber olduğumuzu, nasıl kenetlendiğimizi üzerimize oyun oynamaya çalışanlara bir kez daha göstereceğiz. Bizim partimiz elhamdülillah çok büyük bir parti. 17 yıldır bu ülkeyi idare eden bir parti. İstanbul'da bütün şer güçleri bir araya geldi. Hepsi bir araya geldi oyunlar kurdular, hileler yaptılar, aldatmacalar yaptılar, algı operasyonları yaptılar, sosyal medya üzerinden insanları kafalarını bulandırmaya çalıştılar, oyları çaldılar, her şeyi yaptılar" şeklinde konuştu.

"Herkese gerektiği zaman verecek cevabımızı da net bir şekilde veririz"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Sadece kendi belediyelerine baksalar, Beylikdüzü'ne baksalar İmamoğlu'nun belediyesine bu alanda ne kadar harcama olmuş. Çankaya'ya, Bakırköy'e bir baksalar bizim ne kadar tasarruflu bir bütçe ödediğimizi görecekler. Atılan bu iftiraların hiç biri bize yapışmaz Allah'ın izniyle. Biz bir haram lokma yemedik, yemeyiz de Allah'ın izniyle. Hiçbir israf yapmadık bu zamana kadar, yapmamaya gayret ettik. Bütün hesaplarımız şeffaf ve açıktır. Ama bunun üzerinden iftirayla siyaset oluşturmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Gerektiği zamanda bütün detayları kamuoyu huzurunda kim gelirse gelsin bunları açık bir şekilde paylaşacağız. Çamur ve iftirayla hiçbir yere gidilmez. Biz şeffafız, alnımız açık. Yaptığımız işler ve projeler hep ortada. Herkese gerektiği zaman verecek cevabımızı da net bir şekilde veririz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, partisinin kuruluşundan buyana milletle beraber yürüdüğünü, siyaset yaptığını ve gücünü milleten aldığını belirtti. Bugüne kadar hizmet siyaseti yaptıklarını da kaydeden Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'yi en az 4 kat büyüttüklerine dikkati çekti.

Daha hızlı hareket edebilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçtiklerini anımsatan Tüfenkci, "Bu sistemin oturma sancılarını yaşarken birileri sistem üzerinden bizleri vurmaya çalışıyor. Biz biliyoruz ki 2019 sonunda dengelenme gerçekleştikten sonra 2020'den sonra Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Bizi birbirimize düşürerek, kavga ettirerek AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik siyasete asla ve asla AK Partiliyim diyenler, dava sahibiyim diyenlerin pirim vermeyeceğini biliyorum. Birileri yeni parti kurmanın, dönmelerin hesaplarını yaparsa yapsınlar. Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek" diye konuştu.