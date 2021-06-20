Malatya Altay Kışlası'nda çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde bin 100 dönümlük alanın devri yapılan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Altay Kışlası içerisine 5 blokluk kışla, yatakhane, misafirhane ve çeşitli sosyal tesislerin yapımını sürdürüyor. Altay Kışlası'ndan alınan bin 100 dönümlük alanın haricinde mera alanından alınan yerlerle birlikte Yeni Sanayi Sitesi alanı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Altay Kışlası alanında devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Gürkan, “Malatya'nın orta ölçekli sanayi alanının yeterli olmadığı ve bu anlamda mevcut yapılarda çalışma yapan küçük ve orta ölçekli sanayi müteşebbislerimizin ve zanaatçılarımızın yerlerinin yeterli olmadığını gördük. Biz de Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Altay Kışlası'nda bulunan bin 100 dönümlük yeri ve bin 850 dönümlük mera alanı yeriyle birlikte toplamda 2 bin 950 dönümlük alanda Malatya'ya yeni bir sanayi sitesi yapma noktasında çalışma başlattık. Bu anlamda askeriyeden aldığımız bin 100 dönümlük yerin karşılığında kışla içerisine 5 bloklu inşaat çalışmalarına başladık. Çalışma içerisinde misafirhaneler, yatakhaneler, sosyal tesisler, kışlanın ihtiyaç duyduğu idari ve sosyal birimlerin geçtiğimiz yıl ihalelerini yapmıştık. İhale sonrasında müellif firmaya yer teslimini yapmıştık ve şuanda inşaatımız son aşamaya geldi. Temmuz veya Ağustos ayı itibariyle çalışmalarımızı tamamlayıp teslim ederek askerlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Altay Kışlası'ndan alınan alan ile birlikte toplam 2 bin 950 dönümlük alanda Yeni Sanayi Sitesi'nin yapılacağını ifade eden Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de 2 bin 950 dönümlük yerde çalışmalarımıza başladık. Alan içerisinde sanayimizin ihtiyaç duyacağı fiziki yapıda ve ebatta dükkanlar ve iş yerleri yapılacak. Bu konuda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda ve ileriki aşamalarda esnaflarımızla yapacağımız görüşmeler neticesinde ihtiyaç duyulan hacim ve ölçekte iş yerleri yapılacak. Bu anlamda bin 850 dönümlük alınan mera alanının da ot bedel karşılıkları Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödendi. Planlamalarımızı süreç içerisinde yaptıktan sonra Malatya'mıza yeni bir sanayi sitesi yapılması noktasında ilgili paydaşlarımızla görüşüp değerlendirmesini yapacağız. Çalışmaları yapan Fen İşleri Daire Başkanlığımıza ve inşaatı zamanında takip edip yapan müellif firmaya teşekkür ediyorum. Askerlerimize çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.