Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali Malatya Park'ta başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Park AVM'de düzenlenen ‘Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali' açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Fuaye alnında gerçekleşen açılış törenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habip Ahmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ile davetliler katıldıldı.

23 - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında AVM'de açık olacak olan Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali ile Malatya'nın ulusal boyutta etkin bir şekilde kültürel ve sanatsal yönden tanıtılmasını hedefliyor. Geleneksel el sanatlarının değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından il içinden ve il dışından toplam 20 sanatçının farklı branşlardan eserlerini sergilediği festival ile sanatkârların ürünlerini tanıtım ve satışına ortam sağlıyor.

Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivalinde Boncuk İşi, Telkâri İşleme, Çömlek, Ahşap Kaşık, Ahşap Oyma, Ahşap Yakma, Baston Yapımı, Ebru, Sedef Kakma, Cam Üfleme, Doğal Taş Mozaik Sanatı, Çini, Tesbih Yapımı, Bıçakçılık, Damascus Çeliği, Deri İşleme, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Yöresel Bez Dokuma, İğne Oyası, Bağlama Yapımı ustaları 3 gün boyunca sanatlarını sergileyecek.