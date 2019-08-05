Malatya artık bölgenin sağlık merkezi üssü

Malatya'yı sağlık turizmi yapma adına yatırımlara devam edildiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kente kazandırılan sağlık tesisleri ile artık Malatya'nın bölgenin bir sağlık üssü olacağını söyledi.

Malatya'nın sağlık turizm merkezi olduğunu ifade eden Milletvekili Kahtalı, “İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde 85 milyon TL yatırımla ihtisas alanında dünyada ilk olan Karaciğer Nakli Hastanesi hizmete girdi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bitmek aşamasında. Yine aynı bölgeye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin de ihalesi bitti, kısa süre içinde temeli atılacak. Malatya'nın sağlık turizminin başkenti olması adına çalışmalarımız sürüyor. 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, yeni yapılacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi ile Malatya artık bölgenin bir sağlık üssü olacaktır” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yapımına başlanılan Battalgazi Devlet Hastanesinin 2021 yılında hizmete gireceğini söyleyerek konunun yakından takipçisi olduklarını söyledi.

Eski Devlet Hastanesi yerine yapılacak 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları sürerken, konuyla ilgili konuşan Milletvekili Hakan Kahtalı, 6 katlı olarak planlanan hastanenin 2 bloktan oluşacağını belirtti. Yaklaşık maliyetinin 188 milyon 595 bin 55 TL olan Hastane yatırımın 137 milyon 280 bin TL ile Gürbağ İnşaat tarafından ihalesinin alındığını belirten Kahtalı, hastanenin bitiş tarihinin 25 Ekim 2021 tarihi olarak belirtildiğini ifade etti.

Hastane inşaatının temel kazı çalışmasının devam ettiğini dile getiren Kahtalı, “Proje kapsamında Battalgazi Devlet Hastanesinde medikal alan 51 bin m2 olarak planlandı. Hastanede 90 poliklinik odasının yanı sıra 32 adet yoğun bakım yatağı, 10 adet yataklı diyaliz ünitesi, 10 yataklı palyatif odası, 26 adet çift yataklı oda, 132 adet tek yataklı hasta odası, 3 adet doğum odası ve 2 yanık odası bulunacak. 4 bin metrekare olacak olan acil serviste poliklinik sayısı 7 olarak planlandı. 24 yataklı acil müşahede odasının yanı sıra 6 yataklı acil yoğun bakım ünitesi, 1 adet enfeksiyon ünite girişi, izole ve normal 4 oda ile 1 acil ameliyathane yer alıyor. 2 lokal ve 9 genel ameliyathanenin bulunduğu hastanemizde CPR, 6 yataklı travma odası, 6 yataklı triaj-muayene odası, 8 yataklı çocuk müşahede odası da yer alacak üniteler arasında bulunuyor” dedi.

Kahtalı, hastanede 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun da bulunacağını belirterek, bebek bakım ve emzirme odası, mamografi odası, kemik dansitometri cihazı, diş ünitesi, bronoskopi cihazı, SFT odası, yoğun bakım ünitesi, küvöz, kemoterapi salonu, endoskopi, kolonoskopi, ve MR cihazının vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.