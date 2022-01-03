Malatya aşılama haritasında mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında 2 Ocak 2022 tarihine ilişkin olarak “Günlük Covid-19 Tablosu” ile “En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesi” haritasını paylaştı.

Koca, aşı yüzdesi haritası ile birlikte, “60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2'si vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın aşılama oranı 31 Aralık 2021 tarihinde yüzde 74.5 olarak görünürken, 1 Ocak'ta yüzde 75.4, 2 Ocak'ta ise yüzde 75.4 olarak kaydedildi. Türkiye ortalaması ise yüzde 83.19 olarak aktarıldı.