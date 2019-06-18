Malatya, Avrupa Bilgi Ağına dahil oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, EURODESK'in, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan Açıklamasında, "Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan EURODESK, Türkiye'de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir. Çeşitli illerimizde bulunan EURODESK Temas Noktası, ilimizde yoktu. Bu yüzden müracaatımızı yaparak EURODESK Temas Noktası olma konusundaki arzumuzu ortaya koyduk. Müracaatımız değerlendirilerek Büyükşehir Belediyemizin EURODESK Temas Noktası olarak belirlenmesinin uygun görüldüğüne karar verildi. Malatyamıza hayırlı olmasını diliyor, gençlerimizi temas noktamıza beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu konuda çeşitli faaliyetlerimiz, önümüzdeki aylarda başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.