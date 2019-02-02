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Malatya balık pazarında dev kurşun balığı

Malatya’da yakalanan 58 kilo ağırlığında ve 1,20 metre uzunluğundaki balık vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Malatya'da yakalanan 58 kilo ağırlığında ve 1,20 metre uzunluğundaki balık vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


Malatya Karakaya Barajında balıkçıların ağına yakalanan dev kurşun balığı Malatya Balık Pazarında sergilenmeye başlandı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken bazı vatandaşlar dev balığın yanında fotoğraf çektirdi.


Kilosu 35 TL'den satışa sunulan balığın tadına bakmak isteyen vatandaşlar ise kiloyla sipariş veriyor. Vatandaşların bu ilgisinden memnun kalan balıkçı Hasan Beyazı ise yaptığı açıklamada ,” Balığı Karakaya barajında yakaladık 58 kilo ağırlığında 1. 20 metre uzunluğunda Malatya'da nadir bulunan bir balık türü eti çok lezzetli kilosunu 35 ‘te veriyoruz” diye konuştu.

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