Malatya bayan takımı Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün Yurtlarda barınan öğrencilerin beden ve ruh sağlığına katkıda bulunmak, her türlü kötü alışkanlıklardan alıkoymak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için masa tenisi şampiyonası organize etti.

1 - 3 Mayıs tarihleri arasında Çorum İlinde yapılan Kredi Yurtlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Malatya Bayan takımı tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızı ve takım antrenörü Orhan Altay 'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.