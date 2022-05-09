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Malatya Bayanlar futbol takımı, ligi namağlup tamamladı

Malatya Bayanlar futbol takımı, namağlup tamamladığı ligde, 2.

Lig'e yükselme maçları oynama hakkını elde etti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3.Ligi K Grubu'nda mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, son maçında fileleri 8 kez havalandırdı. Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor takımını 8-0 mağlup eden Malatya Bayanlar futbol takımı, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazandı. 24 puanla ligi namağlup tamamlayan Malatya Bayanlar futbol takımı, 2.Lig'e yükselme maçları oynama hakkını elde etti.

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