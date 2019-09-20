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Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden öğrencilere destek

Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.


‘İlmi okuldan hayatı Beşiktaş'tan' sloganıyla hareket ettiklerini belirten dernek başkanı Ömer Emre Gökçeoğlu, "Bugün derneğimizin kardeş okulu olan Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'na yavru kartallarımızı ziyaret etmeye geldik. Derneğimiz onursal başkanı milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu da bizlerle birlikte oldu. Ziyaretimizde yavrularımıza kırtasiye yardımında bulunduk. Onların sorunlarını dinledik ve okulumuzun eksiklerini belirleyip yetkililerle istişarede bulunduk" diye konuştu.


Öte yandan başkan Gökçeoğlu, okulun maddi hasarlı yerlerini onarmak için de proje hazırladıklarını belirterek milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte bu tür desteklerin devamını getireceklerini söyledi.

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