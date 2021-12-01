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Malatya beyaza büründü

Malatya’da mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken şehir merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Malatya'da mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken şehir merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.


Malatya'da mevsimin ilk karı yağdı. Akçadağ ilçesi Kozluca- Darıca mevkiinde ve Arapgir ilçesinde görülen kar yağışıyla birlikte tepeler beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor.


Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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