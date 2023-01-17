Malatya bölgenin konut zengini

Fırat Kalkınma Ajansına (FKA) bağlı Doğu bölgesinde en fazla konut satışı Malatya'da gerçekleşerek, 2022 yılında 12 bin 847 konut satıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Malatya'da 12 bin 847, Elazığ'da 12 bin 628, Bingöl'de 3 bin 350 ve Tunceli'de de bin 351 konut satıldı.

FKA'ya bağlı olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri arasında yer alan ve büyükşehir statüsündeki Malatya'da geçen yıl 12 bin 847 konut satılarak bölge liderliğini elinde bulundurduğu görüldü.